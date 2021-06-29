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В Эстонии отменяют чрезвычайно положение из-за COVID

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Таллин, Вторник 29 июня 2021 14:19
В Эстонии отменяют чрезвычайно положение из-за COVID Фото: в Эстонии с 1 июля отменяют чрезвычайно положение из-за COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии приняло решение с 1 июля отменить действие чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за коронавируса. С четверга в стране будет действовать риск чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Так, в Эстонии с 1 июля готовность учреждений здравоохранения понижается со второго до первого уровня. Изменения в первую очередь коснутся организации работы скорой помощи, стационарного лечения врачами-специалистами и медицинской помощи общего профиля, которые теперь смогут восстановить свои резервы и вернуться к обычной работе.

Кроме того, в стране сохраняется риск пандемии и чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в связи с чем продолжат действовать связанные с таким риском ограничения.

"По сути, первый уровень риска означает подготовку к новой волне заражений, которую, хотелось бы надеяться, удастся предотвратить совместными усилиями", - заявил гендиректор Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно.

Отметим, что в Эстонии возможные три уровня опасной ситуации в здравоохранении: риск кризиса, кризис и масштабный кризис.

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