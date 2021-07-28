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Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca

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Среда 28 июля 2021 15:33
Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca Фото: министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец (flickr.com/estonian foreign ministry)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии отправило Украине 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности, Эстония передаст Украине 200 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

В среду, 28 июля, с авиабазы Эмари отправился самолет с вакцинами в Украину.

Как отметили в ведомстве, вакцина предназначена для иммунизации военнослужащих резерва в Украине.

"За последний год Украине и в без того сложной ситуации пришлось столкнуться с кризисом здравоохранения, поэтому я очень рада, что мы можем протянуть руку помощи нашему давнему партнеру, чтобы помочь преодолеть пандемию. Наш шаг поможет предотвратить распространение пандемии в нашем регионе", - заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лимец.

Следующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, изначально составленном для Эстонии. Их будут передавать Украине в рамках глобального механизма COVAX.

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