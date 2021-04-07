Эстония приостановила вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60 лет

В Эстонии временно приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca граждан моложе 60 лет из-за риска возникновения тромбов. Людям, которые получили первую дозу британо-шведской вакцины, для получения второго укола рекомендовано проконсультироваться с врачом.

Глава Научного совета по борьбе с коронавирусом при эстонском правительстве Ирья Лутсар заявила, что подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбов. "Не все эксперты придерживаются одного мнения, но многие сказали, что между вакциной и синдромом, который способствует возникновению тромбоза, есть связь", - отметила она.

По ее словам, вечером 5 апреля состоялось совещание научного совета Комитета по иммунопрофилактике, на котором было принято решение не рекомендовать использовать британо-шведскую вакцину для людей младше 60 лет до тех пор, пока не появится больше новых данных.

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк рекомендовал тем, кто получил первую дозу вакцины AstraZeneca проконсультироваться с врачом, прежде чем делать второй укол. По его словам, препарат можно будет применить, если врач посчитает ее использование допустимым.