ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эстония разрешила въезд из Украины без теста и изоляции: когда начнут действовать новые правила

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 15:17
Эстония разрешила въезд из Украины без теста и изоляции: когда начнут действовать новые правила Фото: в Эстонию разрешили въезд украинцам (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С 19 июля в Эстонии начнут действовать новые правила въезда из стран Европы. Украина попала в "зеленый список" стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Эстонии.

Украина внесена в список страны за пределами Европейского союза, резидентам которых разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях.

Отмечается, что 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

Также отмечается, что украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус, как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну.

Правила будут действовать с 19 по 25 июля.

В списке стран рядом с Украиной США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Сербия и другие.

В "красном" списке стран на данный момент Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.

Читайте РБК-Украина в Google News
туризм Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе