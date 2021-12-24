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Эстония сократила срок действия COVID-сертификата о вакцинации

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Эстония, Пятница 24 декабря 2021 09:24
Эстония сократила срок действия COVID-сертификата о вакцинации Фото: Эстония сократила срок действия COVID-сертификата о вакцинации (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правительство Эстонии приняло решение о сокращении срока действия сертификата о вакцинации с одного года до девяти месяцев. Данное решение вступит в силу 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Правительство сократило срок действия свидетельства о вакцинации с одного года до девяти месяцев, решение вступит в силу 1 февраля", - пишет издание.

При этом отмечается, что с февраля девятимесячный сертификат о вакцинации будет действителен также и во время поездок по Европейскому Союзу.

После введения дозы бустерной дозы действие сертификата будет продолжено на один год.

Напомним, эстонский комитет по иммунизации принял решение о сокращении интервала между первым циклом COVID-вакцинации и бустерной дозой до трех месяцев. Это связано с быстрым распространением в Европе штамма "Омикрон".

При этом гражданам порекомендовали для усиливающей дозы выбирать вакцины с технологией мРНК. Однако разрешили и использование продукцию компании Janssen.

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