Это чисто медицинские вещи: Степанов объяснил увеличение интервала между дозами вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему министерство решило увеличить интервал между введением первой и второй дозы вакцины компании AstraZeneca. По его словам, это сугубо медицинский вопрос.

Министр заверил, что решение относительно интервала не связано ни с количеством доз препарата в Украине, ни с темпами вакцинации. Исследования показали, что с таким интервалом вакцина лучше защищает от коронавируса.

"Это чисто медицинские вещи. Согласно исследованиям, для достижения большего эффекта нужно, чтобы период между первой и второй прививкой был 12 недель. Наши специалисты изучили этот вопрос и рекомендовали увеличить этот интервал с 4 до 12 недель. Это связано именно с повышением иммунитета, большей защитой человека от COVID-19", - пояснил он.