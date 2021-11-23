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Европа остается "в тисках" пандемии. ВОЗ предупреждает, что к марту число погибших от COVID превысит 2 млн

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Европа, Вторник 23 ноября 2021 14:30
Европа остается "в тисках" пандемии. ВОЗ предупреждает, что к марту число погибших от COVID превысит 2 млн Фото: ВОЗ прогнозирует в Европе 2 млн смертей от коронавируса к марту (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз представили после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что при нынешних тенденциях распространения COVID в Европе к весне 2022 года зарегистрированное количество смертей превысит 2,2 миллиона человек.

"Европа остается "в тисках" пандемии. Ежедневная смертность возросла почти до 4 200 случаев в день - вдвое больше, чем на конец сентября", - говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечают, что зарегистрированные случаи смерти от COVID уже превысили 1,5 миллиона в 53 странах Европы. А сам вирус является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии.

ВОЗ заявила, что ожидает высокой или экстремальной нагрузки на больничные койки в 25 странах и высокой или экстремальной нагрузки в отделениях интенсивной терапии в 49 из 53 стран в период с настоящего момента до марта 2022 года.

Напомним, в Германии готовы ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для военнослужащих. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 по всей стране.

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