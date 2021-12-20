В Европе готовятся одобрить вакцину Novavax от коронавируса

В Европе могут одобрить использование вакцины от коронавируса Novavax . Решение будет принято уже в понедельник, 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что комитет по лекарствам проведет внеочередное заседание, чтобы принять решение о Novavax и сообщит о результатах. Заседание пройдет в понедельник, 20 декабря.

Евросоюз уже подписал сделку на закупку 200 миллионов доз вакцины. Компания заявляет, что ее вакцина показала эффективность на 90,4% в ходе испытаний в Северной Америке.

Генеральный директор Novavax Стэнли Эрк заявил, что компания надеется предоставить дополнительный вариант вакцины в Европе, основанный на проверенной, хорошо изученной технологической платформе.

"Вакцина может помочь устранить основные препятствия на пути глобальной вакцинации, включая проблемы глобального распространения и нерешительность в отношении вакцины", - добавил Эрк.