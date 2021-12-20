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В Европе готовятся одобрить вакцину Novavax от коронавируса

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Нидерланды, Понедельник 20 декабря 2021 05:31
В Европе готовятся одобрить вакцину Novavax от коронавируса Фото: EMA может одобрить вакцину Novavax для Европы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Европе могут одобрить использование вакцины от коронавируса Novavax. Решение будет принято уже в понедельник, 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что комитет по лекарствам проведет внеочередное заседание, чтобы принять решение о Novavax и сообщит о результатах. Заседание пройдет в понедельник, 20 декабря.

Евросоюз уже подписал сделку на закупку 200 миллионов доз вакцины. Компания заявляет, что ее вакцина показала эффективность на 90,4% в ходе испытаний в Северной Америке.

Генеральный директор Novavax Стэнли Эрк заявил, что компания надеется предоставить дополнительный вариант вакцины в Европе, основанный на проверенной, хорошо изученной технологической платформе.

"Вакцина может помочь устранить основные препятствия на пути глобальной вакцинации, включая проблемы глобального распространения и нерешительность в отношении вакцины", - добавил Эрк.

Вакцина Novavax разработана на основе белка. Технология используется десятилетиями во всем мире для защиты от многих детских болезней, включая гепатит B и коклюш. Преимущество вакцин в том, что ее не нужно хранить при сверхнизких температурах. Если ЕМА одобрит использование вакцины, то она станет пятой вакциной от коронавируса, одобренной в Европе.

Напомним, что вакцину Novavax уже одобрила ВОЗ. Там отметили, что преимущества от вакцины превышает все риски.

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