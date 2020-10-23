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В Европе зафиксировали антирекорд по количеству заражений коронавирусом

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 04:11
В Европе зафиксировали антирекорд по количеству заражений коронавирусом Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В странах Европы за сутки 22 октября обнаружили более 217 000 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 8 миллионов случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Чехия и Украина, которая занимает 11 место.

В мире зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 31 миллион человек. 1 141 597 пациентов умерли.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев коронавируса - это наибольшее количество с начала эпидемии в стране.

РБК-Украина писало об антирекорде по количеству новых случаев коронавируса в Киеве.

Добавим, если в Украине ежедневно будут фиксировать 15 тысяч новых больных коронавирусом, то власть будет вводить жесткий карантин.

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