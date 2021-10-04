Европейский регулятор поддержал бустерные дозы Pfizer для лиц старше 18 лет
Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендует поддерживает бустерные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer для лиц старше 18 лет. Такая доза может вводиться через 6 месяцев после второй.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт EMA.
Сообщается, что комитет оценил данные по вакцине Pfizer, которые показывают повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через 6 месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.
"На основании этих данных комитет пришел к выводу, что бустерные дозы можно рассматривать как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что регулятор ЕС рекомендовал бустерные дозы Pfizer и Moderna, но только людям с ослабленным иммунитетом.