Евросоюз подпишет крупнейшую сделку по закупке вакцины Pfizer

Евросоюз подпишет крупнейшую сделку с производителем вакцины Pfizer . Там хотят закупить вакцину на несколько лет вперед для вакцинации жителей ЕС от коронавируса.

Заявление о крупнейшей в мире сделке сделали в Европейской комиссии. Евросоюз рассчитывает получить около 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer в течение следующих нескольких лет.

Скорее всего такое решение было вызвано тем, что в мире бушуют дебаты по поводу несправедливого доступа к вакцинам богатыми странами мира. Также известно, что Евросоюз собирается разорвать отношения с AstraZeneca после того, как производитель сократил свои плановые поставки из-за производственных проблем.

Ожидается, что вакцины от американского производителя и его немецкого партнера BioNTech будут доставлены в ЕС в течение 2021-2023 годов.

Соглашение должно включать 900 миллионов необязательных доз, которых будет достаточно для вакцинации 450 миллионов жителей ЕС в течение двух лет.

Официальный представитель ЕС сообщил, что сделка по поставкам с Pfizer в принципе уже согласована, но обеим сторонам нужно несколько дней, чтобы согласовать окончательные условия.