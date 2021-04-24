Евросоюз подпишет крупнейшую сделку по закупке вакцины Pfizer
Евросоюз подпишет крупнейшую сделку с производителем вакцины Pfizer. Там хотят закупить вакцину на несколько лет вперед для вакцинации жителей ЕС от коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Заявление о крупнейшей в мире сделке сделали в Европейской комиссии. Евросоюз рассчитывает получить около 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer в течение следующих нескольких лет.
Скорее всего такое решение было вызвано тем, что в мире бушуют дебаты по поводу несправедливого доступа к вакцинам богатыми странами мира. Также известно, что Евросоюз собирается разорвать отношения с AstraZeneca после того, как производитель сократил свои плановые поставки из-за производственных проблем.
Ожидается, что вакцины от американского производителя и его немецкого партнера BioNTech будут доставлены в ЕС в течение 2021-2023 годов.
Соглашение должно включать 900 миллионов необязательных доз, которых будет достаточно для вакцинации 450 миллионов жителей ЕС в течение двух лет.
Официальный представитель ЕС сообщил, что сделка по поставкам с Pfizer в принципе уже согласована, но обеим сторонам нужно несколько дней, чтобы согласовать окончательные условия.
Напомним, в двух странах обнаружили поддельную вакцину Pfizer. При этом одну такую подделку продавали почти за тысячу долларов.
Ранее сообщалось, что в Украине первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых.