Евросоюз встревожен ситуаций с COVID-19 в Индии и готовит помощь
Евросоюз встревожен ситуацией с резким ростом больных коронавирусом в Индии и готов предоставить помощь правительству страны. Для этого страны ЕС объединят ресурсы.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС", - написала она в своем Twitter.
Напомним, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекцией. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19.
Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов.
Отметим, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.
Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID умерли в больнице из-за нехватки кислорода.