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Фальшивые COVID-сертификаты: какие схемы подделки документов существуют в Украине

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 11:05
Фальшивые COVID-сертификаты: какие схемы подделки документов существуют в Украине Фото: какие схемы подделки COVID-сертификатов существуют в Украине (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

В Украине на сегодня действуют различные схемы подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Их организуют как обычные "подделыватели", так и работники медучреждений и турагентств.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Нацполиции.

По информации правоохранителей, схемы подделки COVID-сертификатов можно фактически поделить на 2 категории.

Первая

Подделкой документов занимаются лица, незаконно использующие знаки медицинских учреждений, печати медработников и т. д. То есть это обычные подделыватели, которые создают такие документы в фоторедакторах и отпечатывают их на принтере.

Вторая

В ином случае - к процессу приобщаются медики. Пользуясь своим доступом к реестрам, они за денежное вознаграждение вносят ложные сведения в систему, которую затем подтягивает "Дия". А иногда они при внесении данных в реестре намеренно допускают ошибку, чтобы "Дия" не смогла сгенерировать сертификат. В таком случае "заказчику" выдают бумажный сертификат.

В Нацполиции добавляют, что по подобным схемам не отстают и туристические фирмы. Они предлагают клиентам полный пакет услуг, который включает при необходимости поддельный сертификат о вакцинации.

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