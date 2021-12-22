FDA одобрило использование COVID-таблеток от Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало экстренное разрешение на использование таблеток против коронавируса от Pfizer. Это первый пероральный препарат, который был разработан для борьбы с пандемией и одобрен в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Таблетки рекомендованы людям с высоким риском госпитализации или смерти - могут стать доступными для пациентов уже в эти выходные.

По словам генерального директора Pfizer Альберт Бурла, компания заранее направила в США таблетки, чтобы их можно было сразу прописать, когда FDA одобрит их применение. Ожидается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в США также одобрят распространение препарата.

Разрешение на применение пероральных лекарств было выдано на фоне того, как больничная система США начала готовиться к новой волне пациентов из-за стремительного распространения штамма "Омикрон".

В частности, таблетки помогут снизить нагрузку на системы здравоохранения Штатов, а также решить вопрос с людьми, которые отказываются вакцинироваться.