Филиппины одобрили таблетки от COVID для пациентов из группы риска

Филиппины одобрили экстренное использование таблеток Merck & Co для лечения коронавируса. Их будут использовать для взрослых пациентов из группы риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В октябре FDA разрешило 31 филиппинской больнице использовать молнупиравир компании Merck еще до утверждения его более широкого применения. На этот раз таблетки получили одобрение на использование во всех больницах для пациентов с риском развития тяжелого заболевания.