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Филиппины одобрили таблетки от COVID для пациентов из группы риска

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Филиппины, Четверг 23 декабря 2021 08:23
Филиппины одобрили таблетки от COVID для пациентов из группы риска Фото: таблетки Merck одобрили в Филиппинах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Филиппины одобрили экстренное использование таблеток Merck & Co для лечения коронавируса. Их будут использовать для взрослых пациентов из группы риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В октябре FDA разрешило 31 филиппинской больнице использовать молнупиравир компании Merck еще до утверждения его более широкого применения. На этот раз таблетки получили одобрение на использование во всех больницах для пациентов с риском развития тяжелого заболевания.

Кроме того, по словам глава FDA Роландо Энрике Доминго, в стране добрили вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет. Вакцину, которая будет вводиться по педиатрической рецептуре, начнут использовать, как только она станет доступной.

Напомним, что таблетки от коронавируса компании Pfizer одобрили в FDA. Это значит, что таблетки будут рекомендовать людям с высоким риском госпитализации или смерти.

Ранее сообщалось, что Украина также закупает таблетки от коронавируса. Речь идет о препарате "Молнупиравир", который будут выдавать пациентам из группы риска.

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