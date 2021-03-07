В Финляндии перенесли выборы из-за коронавируса
В Финляндии решили перенести муниципальные выборы из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение приняли в Министерстве юстиции.
Об этом сообщает Reuters.
Муниципальные выборы в Финляндии были запланированны на 18 апреля, однако теперь их решили перенести на 13 июня. Причиной перенесения выборов стал рост случаев заболеваний COVID-19. Власти опасаются, что в случае проведения выборов 18 апреля явка будет низкой и возможен всплеск заболеваемости после дня голосования.
Известно, что Финляндия входит в число европейских стран, которые коронавирус затронул не так сильно. Однако в последние дни заболевших стало больше, особенно в столице Хельсинки и ее окрестностях.
За отсрочку муниципальных выборов выступили девять партий из десяти.
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