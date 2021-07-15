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Финляндия открывается для вакцинированных туристов: названа дата

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Хельсинки, Четверг 15 июля 2021 16:22
Финляндия открывается для вакцинированных туристов: названа дата Фото: Финляндия открывается для вакцинированных туристов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Финляндии приняло решение разрешит въезд в страну всем вакцинированным туристам. Новые правила въезда начнут действовать с 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Финляндии.

Въезд в Финляндию будет разрешен при условии предъявления справки о полной вакцинации от коронавируса.

"Лица из всех стран, предъявившие перед въездом в Финляндию сертификат о наличии приемлемой (одобренной ЕС или ВОЗ, - ред.) серии прививок от COVID-19, могут въезжать в Финляндию с понедельника, 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что въезд в страну по сертификату о том, что они переболели коронавирусом в течение шести последних месяцев, будет разрешен только для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны.

Кроме того, с 26 июля пассажирам круизных судов, прибывающих из стран ЕС или Шенгенской зоны, будет разрешено сходить на берег.

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