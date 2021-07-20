Финляндия открывается для вакцинированных украинцев: названа дата
Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство Финляндии разрешило въезд на территорию страны для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - написал он.
Отметим, что в страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:
- Comirnaty (Prizer-BionTech),
- Spikevax (Moredna),
- Vaxzevria (AstaZeneca),
- Janssen (Johnson&Johnson),
- BIBP/Sinopharm,
- Covishield,
- CoronaVac.
Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.