Физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме, - Минздрав

Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус. Для этого необходимо всего 150 минут в неделю.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко во время брифинга .

Он отмечает, что такие данные обнародованы в недавней публикации в британском научном журнале спортивной медицины.

"Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса", - сказал Ляшко.

Однако, и когда человек переболел, физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни после перенесенного коронавируса.

"Поэтому сохранять мотивацию к выполнению физических упражнений - это одна из ключевых вещей возвращение к обычному ритму жизни после коронавируса", - уверяет главный санврач.