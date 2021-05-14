Физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме, - Минздрав
Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус. Для этого необходимо всего 150 минут в неделю.
Он отмечает, что такие данные обнародованы в недавней публикации в британском научном журнале спортивной медицины.
"Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса", - сказал Ляшко.
Однако, и когда человек переболел, физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни после перенесенного коронавируса.
"Поэтому сохранять мотивацию к выполнению физических упражнений - это одна из ключевых вещей возвращение к обычному ритму жизни после коронавируса", - уверяет главный санврач.
Напомним, в Украине выявили 7562 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее президент Владимир Зеленский поставил правительству цель вакцинировать до 24 августа более половины взрослых украинцев. В Минздраве заявили, что эту цель потенциально можно выполнить, однако для этого ежемесячно нужно вакцинировать 5,6 млн украинцев.