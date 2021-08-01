Флорида побила рекорд по заболеваемости COVID-19 в США

Штат Флорида в США побил рекорды по заболеваемости коронавирусом . За последние сутки там зафиксировали 21 683 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Штат Флорида стал новым национальным эпицентром вируса, на который приходится примерно пятая часть всех новых случаев в США. При этом отмечается, что заболеваемость увеличилась за счет распространения штамма "Дельта".

Последние данные, которые были опубликованы в субботу Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, показывают рекордные цифры заболеваемости во Флориде. Там зафиксировали 21 683 новых случаев заболевания.

Предыдущий рекорд заболеваемости в этом штате составлял 19 334 случая заболевания. Он был зафиксирован еще 7 января до начала массовой вакцинации.