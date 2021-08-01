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Флорида побила рекорд по заболеваемости COVID-19 в США

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США, Воскресенье 01 августа 2021 07:47
Флорида побила рекорд по заболеваемости COVID-19 в США Фото: в штате Флорида в США коронавирусом заболело 21 683 человека (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Штат Флорида в США побил рекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки там зафиксировали 21 683 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Штат Флорида стал новым национальным эпицентром вируса, на который приходится примерно пятая часть всех новых случаев в США. При этом отмечается, что заболеваемость увеличилась за счет распространения штамма "Дельта".

Последние данные, которые были опубликованы в субботу Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, показывают рекордные цифры заболеваемости во Флориде. Там зафиксировали 21 683 новых случаев заболевания.

Предыдущий рекорд заболеваемости в этом штате составлял 19 334 случая заболевания. Он был зафиксирован еще 7 января до начала массовой вакцинации.

Также сообщается, что на этой неделе во Флориде 409 человек умерли от коронавируса.

Напомним, что президент США предложил американцам выплачивать по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Такое нововведение должно поднять уровень вакцинации.

Ранее сообщалось, что госслужащие в США не смогут ездить в командировки, пока не пройдут вакцинацию от коронавируса. Такое решение приняли в Белом доме.

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