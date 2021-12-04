ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Франции 10 миллионов человек получили бустерную дозу COVID-вакцины

Новина українською →
Франция, Суббота 04 декабря 2021 23:11
Во Франции 10 миллионов человек получили бустерную дозу COVID-вакцины Фото: 10 миллионов французов получили бустеры (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Во Франции 10 миллионов человек получили бустерные дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Десять дней назад правительство Франции объявило, что открывает возможность получить бустеры всем взрослым. Это получил отзыв среди населения - люди стали массово записываться на прививки.

"10 миллионов французов получили бустерную дозу, чтобы сохранить свою защиту от Covid. Новые встречи будут открываться каждый день, чтобы все могли этим воспользоваться", - написал Веран в Твиттере.

По мнению министра здравоохранения, нет никаких логистических трудностей, которые могли бы помешать бесперебойному проведению кампании вакцинации, которая направлена ​​против пятой волны эпидемии.

Представители здравоохранения также подтвердили, что дефицита в дозах вакцины не будет. Бустерные дозы должны сделать все французы с 18 лет, которые получили вторую дозу максимум 7 месяцев назад.

Напомним, что в Бельгии разрешили вакцинировать бустерами всех взрослых. Там стремятся вакцинировать к праздникам как можно больше населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе