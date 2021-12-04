Во Франции 10 миллионов человек получили бустерную дозу COVID-вакцины

Во Франции 10 миллионов человек получили бустерные дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Десять дней назад правительство Франции объявило, что открывает возможность получить бустеры всем взрослым. Это получил отзыв среди населения - люди стали массово записываться на прививки.

"10 миллионов французов получили бустерную дозу, чтобы сохранить свою защиту от Covid. Новые встречи будут открываться каждый день, чтобы все могли этим воспользоваться", - написал Веран в Твиттере.

По мнению министра здравоохранения, нет никаких логистических трудностей, которые могли бы помешать бесперебойному проведению кампании вакцинации, которая направлена ​​ против пятой волны эпидемии.