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Во Франции классы не будут идти на карантин в случае заражения COVID-19 ученика или учителя

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Четверг 30 сентября 2021 09:58
Во Франции классы не будут идти на карантин в случае заражения COVID-19 ученика или учителя Фото: во Франции школьников не будут отправлять на карантин (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Во Франции решили провести эксперимент среди школьников. Классы не будут отправлять на карантин после того, как кто-то из учеников или учителей заболеет коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Эксперимент проведут среди невакцинированных учеников, то есть в начальных классах. Как известно, вакцинация детей с 12 лет во Франции разрешена.

Согласно решению министерства, в случае положительного COVID-теста у кого-то из учеников или учителя начальных классов, их не будут отправлять на карантин.

Однако есть определенное условие - сразу после этого тест на наличие коронавируса должны сдать все ученики. Тех, у кого обнаружат коронавирус, все же отправят домой на дистанционное обучение. Затем класс будут регулярно тестировать на COVID-19.

В Министерстве образования Франции сетуют, что из-за коронавируса уже пришлось закрыть на карантин около 2 тысяч классов начальной школы.

В отношении детей старше 12 лет - в школе для них станут обязательными COVID-сертификаты.

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