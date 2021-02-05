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Во Франции начинают вакцинацию AstraZeneca

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 06:18
Во Франции начинают вакцинацию AstraZeneca Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во Франции начинают прививаться вакциной AstraZeneca. Вакцинацию начнут делать в субботу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прем'єра Жан Кастекса.

По официальной статистике, по состоянию на 2 февраля в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн граждан.

"Благодаря этой новой вакцине мы сможем достичь цели и ввести первую дозу препарата 4 миллионам людей до конца февраля", - заявил глава правительства Франции.

Ранее Италия не рекомендовала прививку вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

Кроме того, Финляндия рекомендовала применение вакцины AstraZeneca для людей до 70 лет.

Также рабочая группа по иммунопрофилактике Эстонии рекомендовала использование вакцины от коронавирус AstraZeneca для пожилых людей.

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