Во Франции подтвердили первый случай штамма коронавируса из ЮАР

Фото: люди в масках (unicef.org)

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Зараженный новым штаммом коронавируса живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

Напомним, в декабре в Южной Африке и Британии заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит, могут быстрее распространяться.

Как писало РБК-Украина, недавно в Австралии зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса из ЮАР. Первый случай обнаружили в штате Квинсленд.

Кроме того, случай заражение южноафриканским штаммом коронавируса подтвердили в Японии. Мутировавший коронавирус обнаружили у 30-летней женщины.

Добавим, генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей заявляла, что новый штамм коронавируса меняется после каждой передачи.