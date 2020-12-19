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Во Франции рассказали о состоянии Макрона: кашель и усталость

Новина українською → Париж, Суббота 19 декабря 2020 14:33
Во Франции рассказали о состоянии Макрона: кашель и усталость Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Анастасия Рокитна

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное. У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг, он работает удаленно.

"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.

Президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работу. Его жена также ушла на самоизоляцию.

Из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Кроме него, на самоизоляцию отправился премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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