Во Франции рассказали о состоянии Макрона: кашель и усталость
Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное. У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.
Об этом сообщает Елисейский дворец.
Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг, он работает удаленно.
"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.
Президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работу. Его жена также ушла на самоизоляцию.
Из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Кроме него, на самоизоляцию отправился премьер-министр Португалии Антониу Кошта.