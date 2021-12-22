Во Франции рекорд по заболеваемости COVID-19, в стране готовятся к 100 тысячам ежедневно

Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

"В период между Рождеством и Новым годом штамм коронавируса "Омикрон" будет преобладающим во Франции", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Веран отметил, что в ведомстве ожидают еще больший всплеск заболеваемости.

"К концу месяца мы превысим отметку в 100 тысяч заражений в день", - добавил он.

По словам министра, в настоящее время "Омикрон" составляет примерно 20% новых случаев, а в столичном регионе - около 35%.

"Но задайте мне этот вопрос через два дня, и я, пожалуй, скажу, что это уже каждый третий случай заражения", - сказал Веран.