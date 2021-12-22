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Во Франции рекорд по заболеваемости COVID-19, в стране готовятся к 100 тысячам ежедневно

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Франция, Среда 22 декабря 2021 12:35
Во Франции рекорд по заболеваемости COVID-19, в стране готовятся к 100 тысячам ежедневно Фото: во Франции рекорд по заболеваемости COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"В период между Рождеством и Новым годом штамм коронавируса "Омикрон" будет преобладающим во Франции", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Веран отметил, что в ведомстве ожидают еще больший всплеск заболеваемости.

"К концу месяца мы превысим отметку в 100 тысяч заражений в день", - добавил он.

По словам министра, в настоящее время "Омикрон" составляет примерно 20% новых случаев, а в столичном регионе - около 35%.

"Но задайте мне этот вопрос через два дня, и я, пожалуй, скажу, что это уже каждый третий случай заражения", - сказал Веран.

Напомним, 20 декабря правоохранители выявили во Франции 182 тысячи поддельных паспортов здоровья. На прошлой неделе полиция сообщала о 110 тысячах фальшивых COVID-документах.

Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал отрицательный результат за предыдущие 72 часа или перенес коронавирус в течение предыдущих шести месяцев.

Отметим, после введения во Франции летом паспортов здоровья по стране прокатились масштабные протесты против этих документов.

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