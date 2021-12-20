Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними случилось
Во Франции шестеро детей получили передозировку вакцины от коронавируса Pfizer. Стало известно об их самочувствии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
В центре вакцинации в Ле-Мане шестеро детей в возрасте от 5 до 11 лет получили 20 мкг вакцины Comirnaty (Pfizer) вместо 10 мкг, которые предусмотрены для детей этого возраста. По данным Регионального агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.
"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принятым в отношении доз следующих вакцин, лечащий врач центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые последующие меры(...)" , - говорится в сообщении.
В агентстве здравоохранения отмечают, что возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться "в основном в лихорадке и болях в теле". При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась усталость и боль в теле.
Напомним, что Pfizer испытывал свою вакцину для детей до 5 лет. В компании уточнили, что дети не получили нужного иммунитета из-за маленькой дозы.