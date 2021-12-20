Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними случилось

В центре вакцинации в Ле-Мане шестеро детей в возрасте от 5 до 11 лет получили 20 мкг вакцины Comirnaty (Pfizer) вместо 10 мкг, которые предусмотрены для детей этого возраста. По данным Регионального агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/ Pfizer . Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принятым в отношении доз следующих вакцин, лечащий врач центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые последующие меры(...)" , - говорится в сообщении.