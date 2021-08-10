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Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска для посещения почти всех общественных мест

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Вторник 10 августа 2021 10:36
Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска для посещения почти всех общественных мест Фото6 во Франции ввели санитарные пропуска (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска почти для всех общественных мест. Нововведения начали действовать с понедельника, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Санитарный пропуск стал обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотеатрах, пациентов в больнице и пассажиров на транспорте. Таким образом в списке почти все общественные места, кроме магазинов.

Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, дал отрицательный результат за предыдущие 72 часа или вылечился от болезни в течение предыдущих шести месяцев.

Цифровой код можно показать контролерам в распечатанном виде или со смартфона.

Ранее во Франции прошли масштабные протесты против санитарных пропусков.

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