Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска для посещения почти всех общественных мест

Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска почти для всех общественных мест. Нововведения начали действовать с понедельника, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Санитарный пропуск стал обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотеатрах, пациентов в больнице и пассажиров на транспорте. Таким образом в списке почти все общественные места, кроме магазинов.

Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, дал отрицательный результат за предыдущие 72 часа или вылечился от болезни в течение предыдущих шести месяцев.

Цифровой код можно показать контролерам в распечатанном виде или со смартфона.