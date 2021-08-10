Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска для посещения почти всех общественных мест
Фото6 во Франции ввели санитарные пропуска (Getty Images)
Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска почти для всех общественных мест. Нововведения начали действовать с понедельника, 9 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Санитарный пропуск стал обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотеатрах, пациентов в больнице и пассажиров на транспорте. Таким образом в списке почти все общественные места, кроме магазинов.
Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, дал отрицательный результат за предыдущие 72 часа или вылечился от болезни в течение предыдущих шести месяцев.
Цифровой код можно показать контролерам в распечатанном виде или со смартфона.
Ранее во Франции прошли масштабные протесты против санитарных пропусков.