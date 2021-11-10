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Во Франции вырос спрос на бустерную дозу COVID-вакцины

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Франция, Среда 10 ноября 2021 15:55
Во Франции вырос спрос на бустерную дозу COVID-вакцины Фото: во Франции зафиксировали рост спроса на бустерную дозу прививки от коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во Франции вырос спрос на бустерные прививки от COVID после обращения президента Эмманюэля Макрона к народу. Он напомнил, что Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во вторник вечером, 9 ноября, Макрон сделал заявление, что заболеваемость коронавирусом во Франции снова растет. Также он подчеркнул, что с 15 декабря людям старше 65 лет потребуется ревакцинация, если они хотят и дальше использовать свои сертификаты о вакцинации для доступа в бары, рестораны, кинотеатры и другие общественные места.

Макрон добавил, что людям от 50 лет будет разрешено запрашивать дополнительную дозу вакцины, но это не обязательно для лиц в возрасте от 50 до 64 лет.

После обращения президента с экранов телевизоров большинство пожилых граждан начали массово записываться на прививки. По состоянию на 10 ноября уже зарегистрировали 149 тысяч запросов о вакцинации. На прививку записались 96 тысяч граждан, в сравнении со средним показателем в понедельник, 8 ноября, - 50 тысяч человек.

Напомним, в Грузии ввели бустерную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет.

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