Во Франции вырос спрос на бустерную дозу COVID-вакцины

Во Франции вырос спрос на бустерные прививки от COVID после обращения президента Эмманюэля Макрона к народу. Он напомнил, что Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей .

Во вторник вечером, 9 ноября, Макрон сделал заявление, что заболеваемость коронавирусом во Франции снова растет. Также он подчеркнул, что с 15 декабря людям старше 65 лет потребуется ревакцинация, если они хотят и дальше использовать свои сертификаты о вакцинации для доступа в бары, рестораны, кинотеатры и другие общественные места.

Макрон добавил, что людям от 50 лет будет разрешено запрашивать дополнительную дозу вакцины, но это не обязательно для лиц в возрасте от 50 до 64 лет.

После обращения президента с экранов телевизоров большинство пожилых граждан начали массово записываться на прививки. По состоянию на 10 ноября уже зарегистрировали 149 тысяч запросов о вакцинации. На прививку записались 96 тысяч граждан, в сравнении со средним показателем в понедельник, 8 ноября, - 50 тысяч человек.