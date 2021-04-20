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Франция хочет первой в ЕС запустить COVID-паспорта для путешествий

Новина українською → Франция, Вторник 20 апреля 2021 16:18
Франция хочет первой в ЕС запустить COVID-паспорта для путешествий Фото: паспорт вакцинации первой может ввести Франция (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Франция хочет быть первой в ЕС, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19. Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус.

Об этом 20 апреля заявил министр Франции по европейским делам Клеман Бон, передает Politico.

Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.

"Прошлым летом это было полное смятение, потому что у нас были разные классификации, зоны риска, которые не были одинаковыми в различных странах. Этим летом, я надеюсь, мы вернем свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и этой цифровой сертификации", - сказал Бон.

Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген. Оно также до конца месяца будет обновлено для отображения сертификатов о прививках, заявил в понедельник министр по цифровым технологиям Франции Седрик О.

Приложение протестируют на этой неделе на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике, а затем на рейсах во французские заморские департаменты. Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Ожидается, что вопрос сертификатов вакцинации 20 апреля обсудят министры по европейским делам блока во время онлайн-встречи.

Напомним, страны Европейского Союза 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий. Это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.

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