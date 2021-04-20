Франция хочет первой в ЕС запустить COVID-паспорта для путешествий

Франция хочет быть первой в ЕС, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19 . Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус.

Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.

"Прошлым летом это было полное смятение, потому что у нас были разные классификации, зоны риска, которые не были одинаковыми в различных странах. Этим летом, я надеюсь, мы вернем свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и этой цифровой сертификации", - сказал Бон.

Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген. Оно также до конца месяца будет обновлено для отображения сертификатов о прививках, заявил в понедельник министр по цифровым технологиям Франции Седрик О.

Приложение протестируют на этой неделе на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике, а затем на рейсах во французские заморские департаменты. Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Ожидается, что вопрос сертификатов вакцинации 20 апреля обсудят министры по европейским делам блока во время онлайн-встречи.