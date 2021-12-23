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Франция отказалась от COVID-таблеток Merck: в чем причина

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Франция, Четверг 23 декабря 2021 10:58
Франция отказалась от COVID-таблеток Merck: в чем причина Фото: Франция отказалась от COVID-таблеток Merck (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co. Это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Франция стала первой страной, которая публично заявила, что аннулирует заказ таблеток от COVID-19 после публикации результатов испытаний, указывающих на их низкую эффективность. Клинические данные показали, что лекарство только на 30% снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса ", - пишет издание.

В конце ноябре Merck обнародовала данные, согласно которым их препарат оказался не настолько эффективен, как считалось ранее.

"Данные последних исследований были не очень хорошими. Мы отменили заказ", — сказал глава французского Минздрава Оливье Веран, добавив, что это не повлечет за собой финансовый ущерб.

Франция еще в октябре заказала 50 тысяч доз таблеток "Молнупиравир", которые Merck разработала совместно с Ridgeback Biotherapeutics.

По словам Верана, сейчас Франция рассчитывает получить препараты против COVID-19 производства Pfizer. Согласно опубликованным исследованиям, этот препарат на 90% снижает риск госпитализации и смерти.

Напомним, Филиппины одобрили экстренное использование таблеток Merck & Co для лечения коронавируса. Их будут использовать для взрослых пациентов из группы риска.

Напомним, что таблетки от коронавируса компании Pfizer одобрили в FDA. Это значит, что таблетки будут рекомендовать людям с высоким риском госпитализации или смерти.

Ранее сообщалось, что Украина также закупает таблетки от коронавируса. Речь идет о препарате "Молнупиравир", который будут выдавать пациентам из группы риска.

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