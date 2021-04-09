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Франция отказалась вакцинировать второй дозой AstraZeneca. Будет Pfizer или Moderna

Новина українською → Париж, Пятница 09 апреля 2021 16:47
Франция отказалась вакцинировать второй дозой AstraZeneca. Будет Pfizer или Moderna Фото: вакцина AstraZeneca во Франции не будет применяться для второй дозы (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Франция не будет вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca лицам младше 55 лет, которые получили ее в первой дозе. Решение принято на фоне дискуссий о побочных эффектах.

Об этом пишет RFI.

Сообщается, что для вакцинации второй дозой будут использовать препараты Pfizer или Moderna. При этом специалисты Высшего совета по здравоохранению (HAS) уверены, что комбинировать разные вакцины не только не опасно, но и более эффективно.

"Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды", - отметили в HAS.

По оценка экспертов, речь идет о 533 тысячах пациентов, большая часть которых - медицинские сотрудники.

Напомним, ранее Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) официально заявил о связи между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. При этом польза вакцины превышает возможные риски.

А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет ждать официальных документов для того, чтобы принимать решение приостанавливать ли использование этой вакцины в Украине.

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