ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция стала шестой страной в мире, где более 10 млн человек заразились коронавирусом

Новина українською →
Франция, Воскресенье 02 января 2022 01:43
Франция стала шестой страной в мире, где более 10 млн человек заразились коронавирусом Фото: Франция стала шестой страной в мире, где более 10 млн человек заразились коронавирусом (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В канун Нового года во Франции был достигнут новый максимум: там зафиксировали 232 200 случаев заражения коронавирусом за сутки. С 3 января в стране вводятся новые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ранее эту отметку пересекли США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия. В субботу, 1 января, Национальное агентство общественного здравоохранения Франции сообщило о 219 126 новых случаях заболевания.

Накануне во Франции был поставлен новый антирекорд: 31 декабря было зафиксировано 232 200 новых случаев. В своем новогоднем обращении президент Эмануэль Макрон предупредил, что следующие несколько недель будут тяжелыми для французов. В то же время он добавил, что правительству стоит воздержаться от дальнейшего введения ограничений.

Кроме того, в крупных городах, таких, как Париж и Лион, снова нужно будет находиться в маске на улице.

Ранее мы писали, что ношение масок во Франции буде обязательным для детей с 6 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе