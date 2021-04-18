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Франция вводит карантин для путешественников из Бразилии: перелеты приостановили

Новина українською → Франция, Воскресенье 18 апреля 2021 05:56
Франция вводит карантин для путешественников из Бразилии: перелеты приостановили Фото: Франция вводит карантин с Бразилией (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Франция вводит карантин для путешественников из Бразилии на 10 дней. Перелеты в обе стороны приостановили из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Франция объявили строгий 10-дневный карантин для всех путешественников из Бразилии с 24 апреля. Такое решение приняли для того, чтоб предотвратить распространение штамма коронавируса, впервые обнаруженного в южноамериканском округе.

В связи с этим Франция приостанавливает все полеты в Бразилию и обратно. Это ограничение будет действовать неделю до 23 апреля.

А с 24 апреля в страну смогут въехать только граждане Франции или Европейского Союза.

Также в правительстве сообщили, что для путешественников установят 10-дневный карантин по прибытию и полиция будет проверять, чтоб люди строго соблюдали изоляцию. Также сообщается, что перед посадкой в самолет пассажиры должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный менее 36 часов назад.

Такие же меры будут постепенно вводиться к 24 апреля для людей, возвращающихся из Аргентины, Чили и Южной Африки, где были обнаружены мутировавшие виды коронавируса.

Напомним, на Мальдивах туристов будут прививать от коронавируса. Это делают для того, чтоб возродить туризм.

Ранее сообщалось, что в Австралии будут продолжать вакцинацию населения после летального случая. Власти заявили, что не будут ограничивать вакцину AstraZeneca.

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