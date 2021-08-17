Футбол, концерт, кино: как украинцев мотивируют вакцинироваться от COVID-19

В Украине стремятся нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Для этого предлагали уже ряд поощрений, таких как билеты на футбольные матчи, театры или подписку на кино.

Подробнее о поощрении для вакцинированных - в материале РБК-Украина .

Билеты на концерт ко Дню Независимости

Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что начиная с 18 августа украинцы смогут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

Это касается всех, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки. Концерт состоится 24 августа.

Подписка на кино

MEGOGO обещает 7 дней бесплатной подписки "Кино+" за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. Вакцинированным будет доступен широкий выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, фильмовых каналов, аудиокниг и подкастов.

Для этого на плакатах в центрах и пунктах вакцинации нужно найти промокод. Затем его необходимо ввести на сайте. Промокод можно активировать до конца 2021 года.

Билеты на футбол

В начале августа вакцинированных поощряли билетами на футбол.

В Киеве начиная с 6 августа, всем кто прививался в торговом центре Blockbuster Mall, дарили билеты на домашние футбольные матчи клуба "Шахтер" (команда играла 7 и 10 августа).

Впоследствии инициативу столицы поддержали в Полтаве. Там 10 августа в пяти центрах вакцинации раздавали 1000 билетов на матчи местной ФК "Ворскла".

Билеты в театр

Кроме того, в Полтаве за вакцинацию от коронавируса предлагали билеты в театр.

На этих выходных вакцинированным подарили 60 билетов на спектакль "Большой погреб" в Театре кукол и 50 билетов в Театр имени Гоголя на спектакль "Тарас Бульба".