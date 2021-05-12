Генсек ООН призвал в два раза увеличить производство вакцин от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса . По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.

Об этом на брифинге заявил Гутерреш, передает Reuters .

Генсек ООН отметил, что многие страны испытывают нехватку вакцин от коронавируса, особенно Индия. По его мнению, это усугубляет ситуацию с распространением инфекции, приводит к переполнению больниц и моргов, дефициту лекарственных средств и кислорода.

Гутерреш подчеркнул, что Евросоюз зарезервировал для себя избыток вакцин. “Совершенно неприемлемо жить в мире, в котором развитые страны могут вакцинировать большую часть населения, а многие развивающиеся страны не имеют доступа к одной единственной дозе”, - добавил он.

Генсек упомянул риски мутаций и новых штаммов коронавируса, поскольку инфекция распространяется “как лесной пожар” в различных частях развивающегося мира.

”В интересах всех, чтобы вакцинировались везде. Мы считаем, что нам нужны две вещи: удвоить мировые мощности по производству вакцин и в то же время обеспечить более справедливое распределение вакцин”, - резюмировал Гутерриш.