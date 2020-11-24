ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии планируют смягчить карантин к Рождеству

Новина українською → Берлин, Вторник 24 ноября 2020 23:05
В Германии планируют смягчить карантин к Рождеству Фото: новогодние украшения (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Германии 16 федеральных земель готовятся ослабить карантин. В частности, планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник был разработан проект с соответственными предложениями.Теперь документ должны согласовать с канцлером Ангелой Меркель.

Он предусматривает продление до 20 декабря локдауна в стране, который был введен из-за коронавируса 2 ноября. Будуть закрыты бары, рестораны и развлекательные заведения, школы и магазины останутся открытыми.

Кроме того, с 1 декабря будет разрешено собираться группам людей не больше пяти.

Также документ предусматривает резкое увеличение пропускной способности государственной железной дороги Deutsche Bahn в зимние месяцы.

Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил телеканалу ARD, что уверен, что меры, согласованные лидерами федеральных земель, будут приняты.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что сохранение жестких карантинных ограничений на Рождество может иметь негативные последствия. Это может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них".

РБК-Украина писало, что в Великобритании правительство решило смягчить ограничения по карантину на Рождество.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Берлин Рождество карантин локдаун
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19