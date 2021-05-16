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В Германии предположили, что придется повторно вакцинироваться от COVID-19

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Германия, Воскресенье 16 мая 2021 09:14
В Германии предположили, что придется повторно вакцинироваться от COVID-19 Фото: немецкие эксперты предположили, что нужна повторная вакцинация (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (STIKO) предположили, что немцам придется повторно вакцинироваться от коронавируса. По их мнению, это нужно сделать не позже, чем в 2022 году.

Об этом рассказал немецкий телеканал Deutsche Welle.

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки", - сказал глава комиссии Томас Мертенс.

В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунитет к коронавирусу после прививки держится около 6 месяцев, поэтому некоторым придется проходить повторную вакцинацию уже этой осенью.

Кроме того, по мнению Лаутербаха, если по Германии будут распространяться новые штаммы и мутации коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными, то начинать повторную вакцинацию улучшенными препаратами придется еще раньше.

Напомним, ранее украинские ученые говорили, что необходимость повторной вакцинации от коронавируса будет зависеть от изменений в самом вирусе, подробнее - в материале "COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса".

Кроме того, в компании Pfizer заявляли о необходимости третьей дозы вакцины для еще более эффективной защиты от коронавируса.

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