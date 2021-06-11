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В Германии продлили режим эпидемии национального масштаба

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Берлин, Пятница 11 июня 2021 18:43
В Германии продлили режим эпидемии национального масштаба Фото: в Германии продлили режим эпидемии национального масштаба (bundestag.de)
Автор: РБК-Украина

Парламент Германии в пятницу, 11 июня, продлил режим эпидемии национального масштаба, который был введен из-за пандемии коронавируса. Специальный режим продлили до 30 сентября.

Об этом сообщает издание Bild.

За продление режима проголосовали 375 парламентариев, против - 218, еще шесть человек воздержались.

Режим эпидемии национального масштаба позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель, - ред.).

В настоящее время в Германии действует локдаун, однако он не такой жесткий, как зимой. В стране сейчас открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.

Напомним, в ноябре прошлого года Бундестаг утвердил поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. В частности, о возможности введения режима эпидемии национального масштаба.

Кроме того, в Германии отменяют приоритетную вакцинацию с 7 июня в стране вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата.

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