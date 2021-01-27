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В Германии вакцинировали от COVID-19 уже 2% населения страны

Новина українською → Среда 27 января 2021 05:38
В Германии вакцинировали от COVID-19 уже 2% населения страны Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн человек. Это соответствует примерно 2% населения страны (всего их около 80 млн человек).

Об этом пишет DW.

В то же время, канцлер страны Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

Она заявила, в частности, что скорость принятия мер для борьбы с COVID-19 "оставляет желать лучшего". Канцлер отметила, что во время пандемии обратили на себя внимание недостатки в развитии цифровых технологий, например, в том, что касается оснащенности школ и средств коммуникации между ведомствами по делам здравоохранения.

Напомним, в Германии продлили жесткий локдаун до 14 февраля. В стране сохраняются все действующие ограничения.

Кроме того, в стране не исключают закрытия немецких границ с соседними странами. Такое решение могут принять, если те в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Меркель призвала к честному распределению вакцины от коронавируса в мировом сообществе.

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