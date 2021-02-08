ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии вакцинированные пенсионеры заболели британским штаммом COVID-19

Новина українською → Германия, Понедельник 08 февраля 2021 15:19
В Германии вакцинированные пенсионеры заболели британским штаммом COVID-19 Фото: бесконтактное измерение температуры (freepik)
Автор: РБК-Украина

14 жителей дома престарелых в немецком городе Оснабрюк, которые прошли вакцинацию, получили положительные результаты теста на британский вариант коронавируса. Однако у них проявились лишь легкие симптомы.

Об этом сообщает издание The Local.de.

Отмечается, что 14 обитателей дома престарелых получили прививки в январе вакциной BioNTech/Pfizer.

Отсутствие у них серьезных симптомов может свидетельствовать о том, что вакцинация эффективно защитила от осложнений, которые могли быть вызваны новым штаммом.

В понедельник, 8 февраля, BioNTech опубликовал данные, которые показали, что его вакцина также является эффективной против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, которые более заразны.

Однако, Ойген Бриш из Немецкого фонда защиты пациентов призвал правительство усилить обследование вакцинированных жителей домов для престарелых, чтобы лучше понимать риски новых штаммов.

"Все очевиднее становится то, что привитые люди не имеют иммунитета к коронавирусу и могут передавать его. Но прививка может помочь предотвратить вспышки заболевания. Это не должен быть страшный сценарий – нам придется жить с вирусом ", – сказал Бриш.

Случаи были выявлены в п'пятницу после того, как результаты экспресс-тестирования одного из воспитателей оказались положительными.

Как сообщалось, в Фармакологической компании Pfizer рассчитывают почти вдвое ускорить производство своей вакцины против коронавируса. Также там планируют увеличить объемы выпуска препарата.

Отметим, новый штамм коронавирус был обнаружен в Великобритании в сентябре. Активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. У связи с этим многие страны начали закрывать границы с Великобританией. Что известно о мутации коронавирус и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19