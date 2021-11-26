Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма COVID

В пятницу, 26 ноября, и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529. Власти страны пошли на такой шаг, чтобы избежать распространения данного штамма на территории ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luxemburger Wort .

Так, решение об ограничении воздушного сообщения вступит в силу в ночь на субботу, 27 ноября. Авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории ЮАР.

Глава Минздрава Шпан подчеркнул, что власти Германии обеспокоены обнаружением более заразного штамма коронавируса, чем ранее известные варианты. Поэтому правительство страны действует "активно и на ранней стадии".