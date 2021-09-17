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Германия с октября отменяет бесплатные тесты на COVID

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Берлин, Пятница 17 сентября 2021 14:59
Германия с октября отменяет бесплатные тесты на COVID Фото: тесты на COVID в Германии будут платными (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Германия с 1 октября отменяет бесплатны тесты на COVID-19 для взрослых. Детей в возрасте до 17 лет продолжат тестировать бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Сообщается, что с 1 октября не вакцинированные немцы самостоятельно должны оплачивать тесты. Исключения будут распространяться только на четыре группы, а также на детей в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам федерального министра здравоохранения Йенса Шпана, дети и беременные женщины будут по-прежнему сдавать экспресс-тесты бесплатно.

"Рекомендация о вакцинации поступила только недавно для обеих групп", - объяснил он.

На прошлой неделе группа экспертов в Германии прямо рекомендовала беременным и кормящим матерям сделать вакцинацию от короны. В будущем им, вероятно, придется платить за тест на корону, если они откажутся от иммунизации.

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