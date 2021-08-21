Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Германия накануне визита канцлера Ангелы Меркель передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Немецкая партия насчитывает 1,5 млн доз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.
"Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев посол Анка Фельдгузен передала сегодня Минздраву Украины 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.
#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. є першою країною, яка отримала від вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021
Также сообщается, что Украина стала первой страной, которая получила вакцины от Германии на двусторонней основе.
Напомним, до этого Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы.
Они пойдут на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, часть распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.