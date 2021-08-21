Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

Также сообщается, что Украина стала первой страной, которая получила вакцины от Германии на двусторонней основе.

#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19 : напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. є першою країною, яка отримала від вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW

"Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев посол Анка Фельдгузен передала сегодня Минздраву Украины 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы.

Они пойдут на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, часть распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.