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Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

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Берлин, Воскресенье 24 октября 2021 09:11
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca Фото: вакцину AstraZeneca передала Украине немецкая сторона (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Германия безвозмездно предоставила Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Партии вакцины были переданы и другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Германия предоставила различным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Больше всего получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд.

Также сообщается, что еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. А с октября Германия будет передавать COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.

В общей сложности правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для пациентов с COVID-19.

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