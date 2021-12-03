Германия ужесточила COVID-ограничения для невакцинированных. Из-за роста случаев COVID-19 им запретили вход в магазины, кафе и кинотеатры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

В магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут пускать только привитых и переболевших коронавирусом.

Невакцинированным гражданам также запрещен вход в кафе, рестораны, кинотеатры, театры и другие места досуга.

Эти правила уже действовали в некоторых землях страны, теперь они вводятся на всей территории Германии.