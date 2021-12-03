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Германия ужесточила COVID-ограничения для невакцинированных

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Германия, Пятница 03 декабря 2021 05:04
Германия ужесточила COVID-ограничения для невакцинированных Фото: Германия ужесточила COVID-ограничения для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Германия ужесточила COVID-ограничения для невакцинированных. Из-за роста случаев COVID-19 им запретили вход в магазины, кафе и кинотеатры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут пускать только привитых и переболевших коронавирусом.

Невакцинированным гражданам также запрещен вход в кафе, рестораны, кинотеатры, театры и другие места досуга.

Эти правила уже действовали в некоторых землях страны, теперь они вводятся на всей территории Германии.

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