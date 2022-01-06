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Гибридный иммунитет. Более 85% жителей Индонезии имеют антитела против COVID

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Джакарта, Четверг 06 января 2022 12:24
Гибридный иммунитет. Более 85% жителей Индонезии имеют антитела против COVID Фото: у населения Индонезии фиксируют гибридный иммунитет против COVID (Andreas Rentz/2020 Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на сегодня более 85% жителей Индонезии имеют антитела против COVID. Соответствующие данные получены по результатам исследования, проведенного по заказу правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Проведенное с октября по декабрь 2021 года исследование показало, что индонезийцы выработали антитела в результате вакцинации, а также после перенесенного заболевания COVID-19.

"Дело в том, чтобы у большинства людей развился гибридный иммунитет для борьбы с пандемией", - отметил местный эпидемиолог Панду Рионо.

По его словам, уровень иммунитета в Индонезии объясняет, почему с середины 2021 года не было зафиксировано значительных вспышек. Он также подчеркнул, что антитела могут обеспечить защиту от новых вариантов, в том числе от "Омикрона", но для того, чтобы это выяснить, потребуются месяцы.

Пока известно о более 250 случаях заражения "Омикроном" в Индонезии, при этом большинство случаев были завозными.

Напомним, ранее сообщалось, что иммунитет у вакцинированных и переболевших коронавирусом гораздо выше чем у тех, кто просто был привит от COVID-19.

В то же время исследования показывают, что более трети переболевших COVID-19 не имеют антител.

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