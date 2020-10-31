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Глава МИД Латвии получил результат теста после контакта с больным COVID-19

Новина українською → Рига, Суббота 31 октября 2020 22:56
Глава МИД Латвии получил результат теста после контакта с больным COVID-19 Фото: Эдгарс Ринкевичс (flickr.com/estonian-foreign-ministry)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс получил результат теста на коронавирус после контакта с больным COVID-19. Результат теста оказался отрицательным, вируса у министра нет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

После получения отрицательного результата министр планирует прекратить самоизоляцию и вернуться на рабочее место.

"С разрешения семейного врача, я завтра не буду дома", - заявил он.

Глава МИД Латвии получил результат теста после контакта с больным COVID-19

Напомним, 23 октября у главы МИД Словении подтвердили коронавирус. После этого на самоизоляцию пошел Ринкевичс, ведь недавно контактировал с больным коллегой.

Также РБК-Украина писало, что на изоляцию пошла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Она также контактировала с больным коронавирусом министром иностранных дел Словении.

Кроме того, недавно заболевание COVID-19 подтвердили у президента Польши. Дуда чувствовал себя нормально.

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