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Глава "Укроборонпрома" заболел COVID-19

Новина українською → Токио, Вторник 16 марта 2021 15:49
Глава "Укроборонпрома" заболел COVID-19 Фото: Юрий Гусев (facebook.com/khoda gov ua)
Автор: РБК-Украина

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook.

"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Сейчас директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - добавил он.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. Главе государства пришлось пройти обследование из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, президент Сирии заразился коронавирусом. Также заболела жена главы государства.

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