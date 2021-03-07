Глава ВОЗ призвал производителей COVID-вакцин отказаться от патентов

Глава Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Адханом Гебреисус выступил за отказ от патентов на вакцины против COVID-19, чтобы позволить разным странам производить и продавать дешевые копии препаратов.

Об этом он написал в своей статье для The Guardian .

Гебреисус озвучил этот призыв перед ключевым заседанием Мировой организации торговли по случаю годовщины объявления пандемии, которая состоится на следующей неделе.

"Мы переживаем исключительный момент в истории и должны ответить на вызов. Гибкие условия регулирования торговли существуют для чрезвычайных ситуаций, и, безусловно, глобальная пандемия, которая заставила многие обществ закрыться и нанесла столько вреда бизнесу - как крупному, так и малому - является именно такой. Нам нужно стать на "военные рельсы", и важно четко осознавать что нужно", - сказал глава ВОЗ.

Он считает, что нужно отменить обычные правила бизнеса, которые защищают прибыль производителей вакцин, ведь именно это нужно для обеспечения иммунизации всех людей от коронавируса.

На заседании ВТО будет обсуждено предложение об отказе от прав интеллектуальной собственности, в этом случае - патентов на вакцины. Предложение выдвинули Южная Африка и Индия, и сейчас ее поддержали 100 стран. Правительства стран-членов разделились по этому вопросу, в основном страны с низким и средним уровнем дохода поддерживают, а богатые страны выступают против.

В статье изданию глава ВОЗ утверждает, что производители все равно получат определенную компенсацию. "Временный отказ от патентов не будет означать, что создатели вакцин потеряют. Как во время кризиса с ВИЧ или на войне, компаниям будут платить роялти за продукцию, которую они производят", - пояснил он.

Фармацевтические компании и правительства США, Великобритании и Европы категорически выступают против такой инициативы, с компенсацией или без нее. Они поддерживают аргумент Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций, что сокращение прибыли компаний является сдерживающим фактором для инноваций.